Berlusconi | è successo ancora | un nuovo bebè in arrivo

Leggi su viagginews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo le ultimissime indiscrezioni Luigie Federica Fumagalli, unitisi in matrimonio pochi mesi fa, sono in attesa del primo figlio. Luigie la moglie Federica Federica Fumagalli in attesa del primo figlio: è questa la novità del giorno sul fronte del gossip. La bellissima coppia fresca di matrimonio sarebbe già pronta ad accogliere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com