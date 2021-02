Berlino, famiglie si radunano sul lago ghiacciato per pattinare: elicottero della polizia vola a bassa quota per disperdere assembramenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante il lockdown imposto dal governo fino a inizio marzo, molti tedeschi si sono concesse una domenica all’aperto andando sul lago di Weißensee a Berlino, meta di famiglie e bambini che pattinano sulla sua superficie ghiacciata. Si sono però creati degli assembramenti che la polizia ha deciso di disperdere facendo volare un elicottero a bassa quota. L’intervento delle forze dell’ordine è stato filmato e pubblicato sui social network, attirando molte critiche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante il lockdown imposto dal governo fino a inizio marzo, molti tedeschi si sono concesse una domenica all’aperto andando suldi Weißensee a, meta die bambini che pattinano sulla sua superficie ghiacciata. Si sono però creati degliche laha deciso difacendore un. L’intervento delle forze dell’ordine è stato filmato e pubblicato sui social network, attirando molte critiche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

