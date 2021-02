Bergamo | cane usato per incontri a luci rosse | condannato 58enne

(Di martedì 16 febbraio 2021) Undi Seriate è statoa 2 anni e 4 mesi in abbreviato per maltrattamento di animali ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe utilizzato ildi un amico, di razza American Staffordshire Terrier, durante alcuniin un appartamento nel quartiere cittadino di Redona. A scoprirlo, un paio di anni fa, grazie a un annuncio on line, era stato un inviato de Le Iene, che si era finto interessato all’inserzione in cui si parlava di sesso in modo esplicito. Quando poi si era presentato come collaboratore della trasmissione televisiva, ilavrebbe preteso da lui 20 euro, minacciando di non lasciarlo andare se non gli avesse dato il denaro. Da lì era scattata la denuncia ai carabinieri e le successive ...

Giovanni Sulas, 58 anni di Seriate, ha fatto prostituire il cane dell'amico, per questo è stato condannato a due anni e 4 mesi per maltrattamento d'animale ed estorsione. A denunciare la sing ...