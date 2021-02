Bentornata Champions League! Super match Barcellona-Psg | è sfida tra Messi e Mbappé

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unaal top assoluto per il grande calcio d’Europa. Stasera 16 febbraio ritorna laLeague con il big-Paris Saint-Germain. Il Liverpool è atteso invece a un severo esame, sul neutro di Budapest, contro il Lipsia. Basterà aare la profondità della crisi il glorioso team inglese è precipitato? Torna, dunque, dopo la paura invernale, lo show della. Gli ottavi di finale si allungheranno per un mese per tornare in parallelo con l’Europa League. Domani 17 febbraio sarà la volta di Porto-Juventus: i bianconeri attesi a una prova di prudenza tattica ma anche di grinta e determinazione. Come vedere la partita Ladegli ottavi di finale d’andata diLeague tra ...