Belén Rodriguez ad Antonino Spinalbese | «Siamo uno dei film più romantici mai visti»

Una piccola galleria di dieci foto, quante ne consente Instagram, in un unico post che vale una dichiarazione d'amore, così Belén Rodriguez ha riassunto il legame con Antonino Spinalbese: «Le nostre prime foto insieme, i nostri primi contatti. Tratto da uno dei film più romantici che abbia mai visto. Tu non svegliarmi mai», ha scritto la showgirl a corredo delle immagini. Dentro, estratti di quotidiano, i baci, i risvegli, le vacanze.

Con il suo Spinalbese è un elogio dopo l'altro, in una delle ultime Stories la Rodriguez scrive del suo Anto: 'Sei tutto'. La coppia è in attesa di un bebè, che sarà femmina e nascerà all'inizio dell'...

Belen Rodriguez incinta: lo sfogo alle critiche sui social

Da anni Belen Rodriguez sognava di diventare di nuovo mamma e oggi il suo desiderio è diventato realtà grazie all'incontro con Antonino Spinalbese . Dopo il ritorno di fiamma finito male con l'ex ...

