BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 17 febbraio 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 17 febbraio 2021: Se Shauna (Denise Richards) è reticente nel continuare a fare da terzo incomodo nel pur compromesso matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye), lo stilista la sorprende con un bacio: è l’unica a portare un po’ di luce in questo periodo così buio per lui! Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) pensa che condividere Douglas (Henry Joseph Samiri) con Hope (Annika Noelle) porterà a delle tensioni nel rapporto della giovane Logan con Liam (Scott Clifton). E Thomas (Matthew Atkinson) ne appare tutt’altro che preoccupato… Dopo che Hope gli ha rivelato quanto accaduto con Thomas, Liam la rassicura, raccomandandole di non cadere in questa nuova manipolazione. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 16 febbraio 2021)di17: Se Shauna (Denise Richards) è reticente nel continuare a fare da terzo incomodo nel pur compromesso matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye), lo stilista la sorprende con un bacio: è l’unica a portare un po’ di luce in questo periodo così buio per lui! Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) pensa che condividere Douglas (Henry Joseph Samiri) con Hope (Annika Noelle) porterà a delle tensioni nel rapporto della giovane Logan con Liam (Scott Clifton). E Thomas (Matthew Atkinson) ne appare tutt’altro che preoccupato… Dopo che Hope gli ha rivelato quanto accaduto con Thomas, Liam la rassicura, raccomandandole di non cadere in questa nuova manipolazione.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

