Beautiful | anticipazioni americane | l' interprete di Steffy rivela | «È un maschio»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledino che, Finn e i coniugi Spencer affronteranno un colpo devastante. Nonostante i risultati del test di paternità, la dottoressa Campbell, nelle puntate che andranno in onda forse a fine anno su Canale 5, ricorderà al gruppo che la cosa più importante è il benessere del bambino. Infine, Jacqueline MacInnes Woods ha sorpreso i suoi follower con unazione bomba che riguarda la gravidanza.: Liam fa una promessa a Hope All'ospedale,, Finn, Liam e Hope aspetteranno i risultati di paternità in una sala d'attesa. La giovane Forrester spererà che il bambino sia del dottor Finnegan e quest'ultimo dirà che l'ama e che ce ...

Spread the love16 febbraio: Brooke si confronta con Hope, Ridge rivela tutti i suoi dubbi a Shauna. Ridge (foto Mediaset) Brooke e Ridge sono ormai giunti al punto di rottura. Thomas ha ...Ledida lunedì 22 febbraio a sabato 27 febbraio . La trama della soap di Canale5 svela che Ridge, al momento di firmare i documenti per divorziare da Brooke, avrà un ripensamento.DayDreamer: anticipazioni 16 febbraio 2021. Avrebbe dovuto essere il giorno più bello per Emre e Leyla, ma il loro ricevimento di nozze è rovinato dallo scontro da Can che, in preda alla gelosia, fa u ...Ritorna l'angolo dedicato ai prossimi episodi della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal giorno 1 al 7 marzo del 2021. Steffy mostrerà compassione ...