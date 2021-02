Beati gli inquieti, il nuovo romanzo di Stefano Redaelli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 18 febbraio esce in tutte le librerie e sugli store online il nuovo romanzo di Stefano Redaelli,Beati gli inquieti, edito dalla Neo Edizioni. Il romanzo è candidato alla 75^ edizione del Premio Strega (2021) e alla 59^ edizione del Premio Campiello (2021). L’autore Stefano Redaelli, per scrivere questo romanzo, ha frequentato per circa due mesi una struttura psichiatrica di Lanciano (Chieti), con il proposito di riuscire a raccontare da vicino e senza filtri la vita degli “ospiti” che ha conosciuto, la follia nella sua immediatezza e poesia. ————- Il libro Casa delle farfalle è il nome della struttura psichiatrica a cui Antonio, ricercatore universitario, si rivolge. Per raccontare la follia devi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 18 febbraio esce in tutte le librerie e sugli store online ildigli, edito dalla Neo Edizioni. Ilè candidato alla 75^ edizione del Premio Strega (2021) e alla 59^ edizione del Premio Campiello (2021). L’autore, per scrivere questo, ha frequentato per circa due mesi una struttura psichiatrica di Lanciano (Chieti), con il proposito di riuscire a raccontare da vicino e senza filtri la vita degli “ospiti” che ha conosciuto, la follia nella sua immediatezza e poesia. ————- Il libro Casa delle farfalle è il nome della struttura psichiatrica a cui Antonio, ricercatore universitario, si rivolge. Per raccontare la follia devi ...

