Bayern Monaco, oggi Alaba annuncia l'addio a fine stagione (Di martedì 16 febbraio 2021) David Alaba oggi annuncerà il suo addio al Bayern Monaco. Il difensore è in scadenza di contratto e dovrebbe andare al Real Madrid Come riferito da Christian Falk di Bild, nella giornata di oggi David Alaba terrà una conferenza stampa in cui annuncerà la sua decisione di lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto e nella prossima stagione dovrebbe giocare per il Real Madrid.

