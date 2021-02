Bayern Monaco | Flick e le favorite in Champions League | “Manchester City in forma e anche il Psg Seguo molto…”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il suosarà impegnato inil prossimo 23 febbraio contro la Lazio, ma Hansi, tecnico dei bavaresi, fa già il punto sulle squadreper la vittoria finale o, per lo meno, per quelle società destinate ad andare molto lontane nel torneo.e lacaption id="attachment 1076503" align="alignnone" width="533", getty images/captionIntervistato da France Football, il tecnico del, fresco di titolo di campione del mondo per club, ha indicato le squadre più toste da affrontare: "Ilè in unaincredibile e ha un gioco ...

DiMarzio : #BayernMonaco, parla #Rummenigge tra #UCL e futuro - pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - Vittoriog82 : RT @mirkonicolino: Dopo Tottenham, Manchester City e Bayern Monaco, arriva il documentario di #AmazonPrime anche sulla #Juventus: i dettagl… - stelle_tre : RT @mirkonicolino: Dopo Tottenham, Manchester City e Bayern Monaco, arriva il documentario di #AmazonPrime anche sulla #Juventus: i dettagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Nel corso della prossima le altre gare d'andata, fra cui quelle che vedranno impegnate le italiane: la Lazio in casa contro il, l' Atalanta contro il Real Madrid . Infine, dal 9 marzo ...In campo, la prossima settimana, Lazio -, martedì 23 febbraio alle ore 21 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Atalanta - Real Madrid , mercoledì 24 febbraio alle ore 21 (diretta ...I bavaresi agguanto il pareggio in un match complicato di Bundes: i giocatori sono parsi affaticati e meno brillanti del solito Lazio, il Bayern accusa stanchezza Il Bayern Monaco, forse per la prima ...Intervistato da France Football, il tecnico del Bayern Monaco, fresco di titolo di campione del mondo per club, ha indicato le squadre più toste da affrontare: “Il Manchester City è in una forma ...