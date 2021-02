Bari, Citro: riuscita la ricostruzione del crociato (Di martedì 16 febbraio 2021) Bari - Con una nota ufficiale il Bari ha reso noto che l'intervento di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Nicola Citro è perfettamente riuscito. L'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021)- Con una nota ufficiale ilha reso noto che l'intervento diartroscopica del legamentoanteriore del ginocchio sinistro di Nicolaè perfettamente riuscito. L'...

BARI - Con una nota ufficiale il Bari ha reso noto che l'intervento di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Nicola Citro è perfettamente riuscito. L'attaccante, infortunatosi lo scorso ...

Stagione finita per Nicola Citro, attaccante del Bari . Il calciatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, collaterale mediale e del posteriore obliquo. Un infortunio molto grave che gli preclude la ...

