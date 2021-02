Barcellona-Psg, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League (Di martedì 16 febbraio 2021) Il programma e i telecronisti di Barcellona-Psg su Sky e Mediaset, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Al Camp Nou scontro fondamentale per la stagione di entrambe. Da una parte i blaugrana, dall’altra i parigini vicecampioni in carica: nessuna vuole uscire così presto. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 16 febbraio. Barcellona-Psg sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Ile idi-Psg su Sky e, match valido per l’deglidi finale di2020/2021. Al Camp Nou scontro fondamentale per la stagione di entrambe. Da una parte i blaugrana, dall’altra i parigini vicecampioni in carica: nessuna vuole uscire così presto. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 16 febbraio.-Psg sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Paganin. SportFace.

