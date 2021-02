Barcellona-Psg | Pochettino | “La sfida si deciderà a Parigi”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “La qualificazione si, mancano ancora 90 minuti”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Mauricio, in conferenza stampa al termine della netta vittoria 4-1 della sua squadra sulnell’andata degli ottavi di Champions League. “Mbappé? È un grande calciatore, ha aiutato molto la squadra anche in difesa. Quello delè un fallimento? Il calcio è anche questo, a volte ci sono degli incidenti di percorso. Resta un grande club”, ha concluso. SportFace.

...lancette e ilcala il tris: punizione in area di Paredes e capocciata vincente del liberissimo Moise Kean (70'). Per il calciatore azzurro un giusto coronamento ad una grande prova. Il...Con una tripletta, il francese vince il duello a distanza con la 'Pulce', vanamente a segno su rigore, e consente ai suoi di prendersi una grande ...Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Pochettino si è imposta 4-1 in casa del Barcellona, ipotecando il passaggio del turno. Successo in ...Con Verratti, Florenzi e Kean il Psg suona l’Inno di Mameli. E sorride anche Mancini Italiani decisivi nella vittoria contro il Barcellona: il centrocampista ha mandato in porta Mbappé per l’1-1, l’es ...