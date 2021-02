Barcellona-PSG | Per sempre la mia ragazza o Le Iene? La tv del 16 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Perla mia”. Liam Page, superstar della musica country, ha abbandonato la fidanzata Josie all’altare preferendole fama e fortuna. Tuttavia, non ha mai dimenticato Josie e non ha mai smesso di amarla. Rientrato tempo dopo nella cittadina natale per il funerale del miglior amico del liceo, Liam si ritroverà a dover fare i conti con le conseguenze di tutto ciò che si è lasciato alle spalle. Canale5 alle 21 trasmetterà la partita trae Paris Saint Germain, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In diretta dal Camp Nou va in scena la super sfida tra i catalani del fenomeno Messi e i finalisti della scorsa edizione guidati da Mbappè. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il ...