Barcellona Psg, Neymar out: il rammarico del brasiliano sui social – FOTO (Di martedì 16 febbraio 2021) Questa sera al Camp Nou andrà in scena la bellissima sfida tra Barcellona e Paris Saint Germain ma Neymar non ci sarà Questa sera andrà in scena al Camp Nou Barcellona-Paris Saint Germain, valida per gli ottavi di Champions League. L'assente più illustre sarà sicuramente Neymar che sui social si è rammaricato di non prendere parte al match. «Nella Top 3 delle partite che più vorrei giocare». Pochi caratteri e una emoticon ancor più esplicativa sul rammarico del numero 10 del Paris Saint-Germain, che negli anni passati ha già saltato confronti decisivi come gli ottavi di finale contro il Manchester City nel 2019 e l'anno prima il ritorno, sempre degli ottavi, contro il Real Madrid. Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar ? — Neymar Jr (@Neymarjr)

