Barcellona-Psg | l’ex agente di Verratti | “Marco fu vicino alla Juventus | c’è un motivo se mi ha licenziato…”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2012 il Napoli era d'accordo con i dirigenti del Pescara, marifiutò. Non voleva andare nemmeno al Paris Saint-Germain. Con i suoi amici pescaresi abbiamo dovuto convincerloQueste le parole di Donato Di Campli, exdel centrocampista del PSG,. Il play sarà impegnato questa sera al "Camp Nou" con la squadra di Mauricio Pochettino per affrontare il, ma l'ex Pescara rischiò di avere una carriera ben differente. L'ex procuratore del centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini, nel corso di un'intervista al quotidiano francese l'"Equipe", ha rivelato diversi retroscena curiosi legati al periodo in cui eraera un suo assistito."Aveva stretto un accordo con la Juve di cui era tifoso, ma le due società non hanno trovato l'intesa. L'ha ...

In realtà poi, Neymar ha già giocato, e anche più di una volta (6, per la precisione, segnando 7 gol in tutto), ma sempre con la maglia blaugrana : l'ultima delle sei sfide fu un ...Questa sera al Camp Nou andrà in scena la bellissima sfida trae Paris Saint Germain ma Neymar non ci ...Lipsia-Liverpool riapre il palcoscenico della Champions League, con la gara d’andata degli ottavi di finale. Calcio d’inizio ore 21. Per scoprire le scelte di Klopp e Nagelsmann, segui la diretta tv e ...Questa sera al Camp Nou andrà in scena la bellissima sfida tra Barcellona e Paris Saint Germain ma Neymar non ci sarà ...