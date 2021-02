Barcellona-Psg | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 febbraio 2021) Questi i 22 in campo nel match di andata degli ottavi di Champions League:(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All. KoemanPSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi. All. PochettinoLa squadra di Koeman affronta quella di Pochettino in una gara che sarà una sorta di rivincita dopo quel famoso doppio confronto conclusosi poi col 6-1 blaugrana nel 2017.Dove vedere-Psg in diretta e streaming-Psg, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma come detto al Camp Nou dinella serata odierna di martedì 16 febbraio 2021. Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le ore 21.00. Dirigerà la gara l’arbitro olandese Björn ...