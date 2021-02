Barcellona-PSG | le formazioni ufficiali

(Di martedì 16 febbraio 2021) Uno degli ottavi di finale di Champions League più attesi è senza dubbio la sfida trae PSG. Una gara piena di stelle, che certamente sancirà subito un’eliminazione importante dalla competizione. Queste leal Camp Nou:(4-3-3) Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Messi, Griezmann, Dembele. All. Koeman Paris Saint Germain (4-2-3-1): Navas; Florenzi; Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi. All. Pochettino Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #BarcellonaPsg, le formazioni ufficiali #UCL - pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - PAPLURA : Il #Lipsia rischia di fare lo scherzo al #Liverpool e il #PSG umilierà il #Barcellona di #Messi. #ChampionsLeague #BarcaPsg - _enz29 : Cioè Barcellona PSG commentata solo da Marinozzi senza commento tecnico Sky alla frutta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Barcellona-Psg: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona PSG

Commenta per primo Il tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, prima della sfida contro ilha parlato a RMC Sport: 'Per noi è una notte speciale. Parlando della sfida siamo venuti qui con l'intenzione di vincere. Questa è una squadra che spera di vincere come noi la Champions. ...PROBABILI FORMAZIONI: GLI 'ITALIANI' Nelle probabili formazioni dispiccano sul fronte transalpino tanti giocatori che in Italia conosciamo benissimo. Ci sono naturalmente gli azzurri come il ...Le parole del giornalista Paolo Condò nel pre-partita di Sky: "Barcellona-Psg? C'è il giocatore più forte dell'era moderna che potrebbe cambiare maglia" ...Cominciano questa sera gli ottavi di finale di Champions League, con i primi due incontri: Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool. Di seguito le formazioni ufficiali. Barcellona (4-3-3): Ter ...