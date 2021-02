Barcellona-Psg | Koeman | “Il risultato riflette la loro superiorità”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Sicuramente ilquanto siano stati superiori. Nella ripresa abbiamo avuto problemi difensivi e si sono dimostrati molto superiori a noi fisicamente”. Questo il commento post partita del tecnico del, Ronald, dopo il 4-1 subito in casa dai blaugrana per mano del Psg. “Dobbiamo ammettere che sono stati superiori – ha aggiunto l’olandese – Hanno dimostrato di avere una squadra più completa di noi. Dobbiamo accettarlo e migliorare le cose, il campo ha dimostrato che ci mancano le qualità per essere al livello di Champions League”. SportFace.

GoalItalia : Mbappé MO-STRUO-SO ?? Il PSG vede i quarti, Barcellona umiliato ?? - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - zazoomblog : Barcellona Griezmann: “Psg superiore in tutto. Dispiace ma non volevamo dare questa immagine” - #Barcellona… - zazoomblog : Barcellona Koeman: “Nel secondo tempo il Psg è stato devastante” - #Barcellona #Koeman: #secondo #tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Psg

...lancette e ilcala il tris: punizione in area di Paredes e capocciata vincente del liberissimo Moise Kean (70'). Per il calciatore azzurro un giusto coronamento ad una grande prova. Il...Con una tripletta, il francese vince il duello a distanza con la 'Pulce', vanamente a segno su rigore, e consente ai suoi di prendersi una grande ...Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Pochettino si è imposta 4-1 in casa del Barcellona, ipotecando il passaggio del turno. Successo in ...Non vedevamo l'ora di rivedere e riassaporare il gusto che si prova nell'ascoltare quella musichetta, nel godere di prestazioni e giocate di classe, nel gongola ...