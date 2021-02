Barcellona-Psg, i tifosi blaugrana disturbano il sonno dei rivali: fuochi d’artificio vicino all’Hotel dei parigini (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l'accoglienza certamente calorosa, ma in senso negativo, al presidente del Psg Al-Khelaifi, i tifosi del Barcellona, oggi impegnato contro il parigini nella sfida di Champions League per gli ottavi di finale del torneo, hanno deciso di "dare il benvenuto" anche al resto della squadra francese. In che modo? Con quella che è ormai diventata una delle classiche "azioni di disturbo" più di moda: i fuochi d'artificio nella notte.Barcellona-Psg: "accoglienza" speciali ai francesicaption id="attachment 1074791" align="alignnone" width="608" Psg Pochettino (Twitter Psg)/captionAlcuni sostenitori blaugrana si sono dati appuntamento nei pressi dell'hotel dove alloggia la formazione francese per disturbare il riposo degli atleti e dello staff. Per cercare di ostacolare il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l'accoglienza certamente calorosa, ma in senso negativo, al presidente del Psg Al-Khelaifi, idel, oggi impegnato contro ilnella sfida di Champions League per gli ottavi di finale del torneo, hanno deciso di "dare il benvenuto" anche al resto della squadra francese. In che modo? Con quella che è ormai diventata una delle classiche "azioni di disturbo" più di moda: id'artificio nella notte.-Psg: "accoglienza" speciali ai francesicaption id="attachment 1074791" align="alignnone" width="608" Psg Pochettino (Twitter Psg)/captionAlcuni sostenitorisi sono dati appuntamento nei pressi dell'hotel dove alloggia la formazione francese per disturbare il riposo degli atleti e dello staff. Per cercare di ostacolare il ...

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - PSG24hours : RT @OmniaFootball: Oggi riprende la caccia alla coppa dalle grandi orecchie. ?? #Barcellona ???? vs #Psg ???? #Lipsia ???? vs #Liverpool ??????????????… - OmniaFootball : Oggi riprende la caccia alla coppa dalle grandi orecchie. ?? #Barcellona ???? vs #Psg ???? #Lipsia ???? vs #Liverpool… - ItaSportPress : Barcellona-Psg, i tifosi blaugrana disturbano il sonno dei rivali: fuochi d'artificio vicino all'Hotel dei parigini… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#ChampionsLeague, ottavi di finale. Stasera #BarcellonaPSG, le probabili formazioni' -