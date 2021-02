Barcellona-PSG | Griezmann a gamba tesa | “Risultato pesante Passaggio del turno? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilcade con il Paris Saint Germain.-PSG, poker parigino in Spagna: a Koeman non basta Messi, al “Camp Nou” brilla MbappéA margine dellasconfitta blaugrana, è intervenuto Antoinea commentare il match della formazione di Ronald Koeman. L'ex Atletico Madrid, chiaramente deluso, ha però promesso battaglia in vista del ritorno degli ottavi di Champions League previsto a Parigi per il 10 Marzo. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo."Andremo a Parigi per passare ilanche se sappiamo che sarà molto complicato. Non sarà affatto una gita. Col PSG servirà una partita perfetta, quella che stasera non siamo riusciti a fare. Èsubire quattro gol in casa, non possiamo essere ovviamente contenti. Questa non è l'immagine che ...