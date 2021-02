Barcellona-Psg | gol pazzesco di Mbappé | che assist di Verratti VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gol strepitoso di Kylian Mbappe ed è 1-1 al Camp Nou trae Psg. Il fuoriclasse parigino riceve in area da un’invenzione die calcia potente e angolato sul primo palo non dando scampo a Ter Stegen. Rete straordinaria degli ospiti, che segnano un gol pesantissimo visto che è siglato fuori casa. In alto ildel gol di Mbappe in-Psg. SportFace.

1 - 1 LIVE 27' rig. Messi (B), 32' Mbappé (P)(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All. Koeman ...La Champions League è tornata e si parte fortissimo con due tra i più belli ottavi di finale. Al Camp Nou si gioca, con Messi che sfida Mbappé (Neymar invece è infortunato). I blaugrana devono riscattare l'incredibile eliminazione della scorsa stagione con l'8 - 2 rifilato dal Bayern Monaco. I ...Si gioca alle 20 e 45 il match degli ottavi di finale di Champions League fra Barcellona e Psg. 0-0 (parziale) Barcellona (4-3-3): Ter ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In ...