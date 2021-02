Barcellona Psg | assembramenti di tifosi fuori dal Camp Nou – VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tra poco più di un’orae Paris Saint Germain scenderanno ino per l’andata degli ottavi di Champions League: icaricano la squadra La sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League tra Barça e Paris Saint-Germain promette forti emozioni e alcunidella squadra blaugrana si sono radunati intorno alNou per accogliere i catalani e intimidire i giocatori del club francese. Diverse centinaia didel Barça si sono presentati alNou per incitare Messi e compagni. Entra, o intenta entrar Koeman a l’estadi. #barçapsg pic.twitter.com/mJOtDkiy45 — Francesc Latorre (@FrancescLatorre) February 16, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo, la prima volta di Mbappé vs Griezmann .Tra poco più di un'orae Paris Saint Germain scenderanno in campo per l'andata degli ottavi di Champions League: i tifosi caricano la ...Diretta Barcellona Psg streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, andata degli ottavi di Champions League.Tra poco più di un'ora Barcellona e Paris Saint Germain scenderanno in campo per l'andata degli ottavi di Champions League: i tifosi caricano la squadra ...