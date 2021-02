Barcellona-Psg 1-4 | Mbappè sigla la sua personale tripletta e cala il poker VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021)di Kylian Mbappé edel Paris Saint-Germain al Camp Nou. Nel match contro ilvalevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 il fuoriclasse francese chiude definitivamente la partita finalizzando un perfetto contropiede orchestrato da Julian Draxler con un destro sotto l’incrocio su cui Ter Stegen non può nulla. Adesso per i blaugrana si fa davvero dura, mentre gli uomini di Maurcio Pochettino riprendono il proprio cammino in Europa nel miglior modo possibile. SportFace.