Barcellona | Koeman | «Accettiamo la realtà PSG superiore»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League perso contro il PSG Ronald, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League perso contro il PSG. Le sue dichiarazioni. «Bisogna riconoscere la loro superiorità, hanno dimostrato di avere una squadra più completa della nostra. Bisogna accettare laper cercare di migliorare. Non si possono disputare match così, ma giocavamo contro una squadra forte ed esperta, al momento migliore della nostra». Leggi su Calcionews24.com

Ilaccusa il colpo: l'unica vera occasione per il 2 - 3 nasce da una leggerezza del portiere Navas che attende troppo per rinviare e poi lo fa addosso a Griezmann, rischiando una clamorosa ...... autore di una tripletta che ha strapazzato ildel sei volte Pallone d'Oro. Un 4 - 1 (in gol anche l'ex juventino Kean ) che lascia poche possibilità alla squadra diin vista del ...Le dichiarazioni di Koeman dopo Barcellona-Psg: "Risultato riflette la loro superiorità. Sono squadra più completa di noi" ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain annichilisce il Barcellona, vincendo 4-1 il match di andata degli ottavi di Champions League al Camp Nou. Decidono una tripletta dell’imprendib ...