Barcellona, i convocati contro il Psg: torna Gerard Piqué (Di martedì 16 febbraio 2021) Gerarg Piqué torna nella lista dei convocati del Barcellona dopo la lesione al crociato che l’ha costretto a saltare gli ultimi tre mesi Buona notizia da Barcellona: Gerard Piqué, difensore spagnolo, è tornato nella lista dei convocati per la sfida che vedrà i blaugrana affrontare il Psg questa sera per gli ottavi di finale di Champions League. Piqué lo scorso novembre aveva subito la lesione al crociato del ginocchio che l’aveva costretto a saltare di fatto gli ultimi tre mesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Gerargnella lista deideldopo la lesione al crociato che l’ha costretto a saltare gli ultimi tre mesi Buona notizia da, difensore spagnolo, èto nella lista deiper la sfida che vedrà i blaugrana affrontare il Psg questa sera per gli ottavi di finale di Champions League.lo scorso novembre aveva subito la lesione al crociato del ginocchio che l’aveva costretto a saltare di fatto gli ultimi tre mesi. Leggi su Calcionews24.com

