Banco Farmaceutico Cosenza e Farmacia Peluso di Rende insieme per la Giornata di raccolta del farmaco (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa ieri la GRF – Giornata di raccolta del farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus della durata di una settimana – dal 9 al 15 febbraio – finalizzata alla raccolta di farmaci da destinare alle persone bisognose. Anche per questa 21ª edizione, ASIT – Associazione Sud Italia Trapiantati era presente presso la Farmacia Peluso di Rende con i volontari che, nonostante le restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, non hanno esitato a dedicare tempo ed energie per il buon esito dell’iniziativa di solidarietà. La Presidente dell’Asit Rachele Celebre, in condivisione con il Banco Farmaceutico Cosenza e la Farmacia Peluso, si ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa ieri la GRF –didelpromossa dalla Fondazioneonlus della durata di una settimana – dal 9 al 15 febbraio – finalizzata alladi farmaci da destinare alle persone bisognose. Anche per questa 21ª edizione, ASIT – Associazione Sud Italia Trapiantati era presente presso ladicon i volontari che, nonostante le restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, non hanno esitato a dedicare tempo ed energie per il buon esito dell’iniziativa di solidarietà. La Presidente dell’Asit Rachele Celebre, in condivisione con ile la, si ...

E' questo, in estrema sintesi, il dato confortante che si ricava dalla raccolta di farmaci per le famiglie bisognose, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico in collaborazione con la ...

Si è svolta anche quest'anno la Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico , che ha visto impegnati 14 volontari presso quattro farmacie di Castrovillari per ricevere le donazioni dei cittadini. I prodotti ricevuti saranno donati a loro volta agli enti ...

Anche la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha supportato attivamente la settimana della raccolta del farmaco organizzata dal Banco farmaceutico onlus: dal 9 al 15 febbraio i soci hanno aiutato la f ...

A Castrovillari, la Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico ha fruttato diverse confezioni di medicinali. Quattro le farmacie impegnate per una settimana, tra mattino e pomeriggio, dov ...

