Balenottera di Sorrento Quella tacca sulla pinna come Urania | avvistata nell' estate ' 94

(Di martedì 16 febbraio 2021) Hanno dato un nome alla balenottera di Sorrento. L'hanno 'riconosciuta' per una tacca "molto caratteristica" sulla pinna dorsale. I ricercatori di Tethys - istituto che dall'86 si dedica alla conservazione dell'ambiente marino...

Hanno dato un nome alladi. L'hanno 'riconosciuta' per una tacca "molto caratteristica" sulla pinna dorsale. I ricercatori di Tethys - istituto che dall'86 si dedica alla conservazione dell'ambiente ...Proseguono le analisi e le ricerche sulla sfortunata Balenot­tera comune ritrovata morta nel fondale del porto diil 14 gennaio scor­so. L' Area Marina Prot­etta Punta Campanella - che ha seguito la vicenda sin dall'inizio anche perché partner di un progetto di tutela dei cetacei proprio con il Cert, ...I ricercatori di Tethys, istituto per la conservazione dei cetacei: "Una tacca sulla pinna ci porta a pensare che si trattasse di Urania, l'avevamo avvistata e fotografata 26 anni fa" ...Ci sono nuovi sviluppi sulle analisi condotte sul corpo della balenottera morta nel porto di Sorrento lo scorso 14 gennaio. Pare infatti, come conferma una nota dell'Area marina protetta di Punta Camp ...