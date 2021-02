Azzolina ultimo atto: il passaggio di consegne e la richiesta al neo Ministro Bianchi (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopassaggio di consegne tra Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione fino al 12 febbraio scorso, e il neo Ministro del governo Draghi Patrizio Bianchi. Secondo quanto riferisce il ministero dell’Istruzione l’incontro per il passaggio di consegne si è svolto in un clima di assoluta cordialità e con il comune intento di rendere un servigio al Paese. “Al nuovo Ministro – scrive Azzolina su Fb – ho augurato buon lavoro”. Nel corso dell’incontro la Azzolina ha formulato un’ultima richiesta al suo successore: “Gli ho chiesto di continuare a lavorare per la scuola in presenza: oggi le scuole in Italia sono aperte, al contrario della maggior parte dei Paesi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoditra Luciadell’Istruzione fino al 12 febbraio scorso, e il neodel governo Draghi Patrizio. Secondo quanto riferisce il ministero dell’Istruzione l’incontro per ildisi è svolto in un clima di assoluta cordialità e con il comune intento di rendere un servigio al Paese. “Al nuovo– scrivesu Fb – ho augurato buon lavoro”. Nel corso dell’incontro laha formulato un’ultimaal suo successore: “Gli ho chiesto di continuare a lavorare per la scuola in presenza: oggi le scuole in Italia sono aperte, al contrario della maggior parte dei Paesi ...

