"Avete sentito come lo ha chiamato?". Lilli Gruber "in ginocchio" da Casalino, Dago-bomba su Otto e Mezzo (Di martedì 16 febbraio 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 15 febbraio. Torniamo ancora una volta nello studio di Otto e Mezzo, dove Lilli Gruber, su La7, ha ospitato niente meno che Rocco Casalino, l'ormai ex portavoce di Giuseppe Conte impegnatissimo nel lancio del suo libero, Il portavoce, appunto. Un'intervista a tutto campo ma piuttosto soft, quella apparecchiata da Lilli la rossa, che ha invitato per il confronto con l'ex gieffino Andrea Scanzi, appiattito sulle posizioni del codice-Rocco, e Beppe Severgnini, il quale se non c'è un leghista di Mezzo è più soft di un cuscino in piuma d'oca. E nel corso dell'intervista, ecco che Lilli Gruber ad un certo punto chiama Casalino "ingegnere". Termine poi ripreso, va da sé, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 15 febbraio. Torniamo ancora una volta nello studio di, dove, su La7, ha ospitato niente meno che Rocco, l'ormai ex portavoce di Giuseppe Conte impegnatissimo nel lancio del suo libero, Il portavoce, appunto. Un'intervista a tutto campo ma piuttosto soft, quella apparecchiata dala rossa, che ha invitato per il confronto con l'ex gieffino Andrea Scanzi, appiattito sulle posizioni del codice-Rocco, e Beppe Severgnini, il quale se non c'è un leghista diè più soft di un cuscino in piuma d'oca. E nel corso dell'intervista, ecco chead un certo punto chiama"ingegnere". Termine poi ripreso, va da sé, ...

voidayane : scusate ma dayane ha fatto bene, avete sentito cosa dice adua durante l'aereo? vergognosa. #gfvip #exrosmello - vale89p1 : @MaieAndre Ma dove l'avete sentito che ha detto cosi. Stanotte mentre parlava con giulia, pierpa e tommy ha detto c… - AmoreAffari : O avete continuato ad aiutare chi,per sentito dire, stava peggio di voi? Perchè lo smemorato di Collegno ancora cre… - StefanoFeltri : RT @StefanoFeltri: Coffee for two, prima puntata: “Femminile plurale” L'avete già sentito? - pastalsalmon : + bonus voce perché se non avete sentito la voce di @ncecummori mi disp per voi -