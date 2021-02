AutoNation festeggia trimestre sopra attese

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,97%. A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale annunciata dal rivenditore di auto con sede in Florida. Nel quartol’utile per azione adjusted si è attestato a 2,43 dollari contro i 2,01 dollari stimati dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 5,79 miliardi contro i 5,56 miliardi del consensus. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori versorispetto all’indice. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a ...