Auto elettriche - In Italia la "gigafactory" più grande dEuropa: investimenti per 4 miliardi di euro (Di martedì 16 febbraio 2021) Il progetto è ambizioso e di ampio respiro: investire ben 4 miliardi di euro per realizzare in Italia la "gigafactory" più grande d'europa e una delle maggiori al mondo per dimensioni e capacità produttiva. A promuoverlo è la Italvolt, azienda di recente costituzione che ha molto in comune con un'altra impresa quasi omonima ma britannica. Il fondatore e amministratore delegato è, infatti, Lars Carlstrom, imprenditore con oltre 30 anni di esperienza nel settore Automotive, che ha fondato la Britishvolt e dato il via alla costruzione a Blyth, nella contea del Northumberland (nel Nord dell'Inghilterra), di una fabbrica di batterie da 10 GWh (da incrementare fino a 30 GWh) grazie a un investimento di circa 3 miliardi di euro. I dettagli.

Ad avviare il progetto è la Italvolt, azienda fondata da Lars Carlstrom, già azionista della Britishvolt. Coinvolte la Pininfarina e la Comau. Calabria, Campania e Piemonte nella shortlist per la scel ...

