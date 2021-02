Atletica, World Indoor Tour 2021, Torun. Armand Duplantis vuole infiammare l’Arena che ospiterà gli Europei a marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ il Festival dell’asta aspettando il Campionato Europeo che si terrà da queste parti fra tre settimane: il meeting di Torun, in Polonia, la Cupernicus Cup, tappa del World Indoor di Atletica, ospita domani pomeriggio un bel lotto di grandi campioni, non solo Europei e si torna a respirare anche in Europa l’aria dei grandi meeting mondiali, seppure al chiuso. Armand Duplantis torna sul luogo del record del mondo, migliorato qui un anno fa. Oltre allo svedese saranno al via della gara di Torun gli altri due medaglisti del Mondiale di Doha, Sam Kendricks e Piotr Lisk, il campione olimpico di Rio de Janeiro Thiago Braz da Silva e il campione polacco Pawe? Wojciechowski. Nei 400 metri donne saranno la campionessa europea e la vice-campionessa del mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ il Festival dell’asta aspettando il Campionato Europeo che si terrà da queste parti fra tre settimane: il meeting di, in Polonia, la Cupernicus Cup, tappa deldi, ospita domani pomeriggio un bel lotto di grandi campioni, non soloe si torna a respirare anche in Europa l’aria dei grandi meeting mondiali, seppure al chiuso.torna sul luogo del record del mondo, migliorato qui un anno fa. Oltre allo svedese saranno al via della gara digli altri due medaglisti del Mondiale di Doha, Sam Kendricks e Piotr Lisk, il campione olimpico di Rio de Janeiro Thiago Braz da Silva e il campione polacco Pawe? Wojciechowski. Nei 400 metri donne saranno la campionessa europea e la vice-campionessa del mondo ...

SMSNEWSOFFICIAL : ATLETICA LEGGERA: Ambra Sabatini ha centrato il record del mondo nei 100 metri di categoria T63 a Dubai, in occasio… - Loreberna94 : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… - MiticoPatroclo : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… - gg67gg : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… - novellanews : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… -