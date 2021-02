Atletica, lancio del peso: Zane Weir raggiunge la distanza di 21,11 metri in Sudafrica (Di martedì 16 febbraio 2021) Il pesista italo-Sudafricano Zane Weir, sulla pedana all’aperto di Potchefstroom, raggiunge la misura di 21,11, alla prima uscita agonistica del nuovo anno nell’altro emisfero, incrementando notevolmente il record personale di 20,70 realizzato nello scorso settembre a Borgo Valsugana. Dopo aver iniziato con 20,21, riesce a superare il muro dei 21 metri grazie ad un grande secondo lancio, superiore allo standard di iscrizione per le prossime Olimpiadi di Tokyo, fissato a 21,10. Weir, al termine della sua gara, si è detto estremamente soddisfatto dalla propria prestazione: “Per i progressi nella mia tecnica è stato cruciale il coach Paolo Dal Soglio, che mi segue da circa un anno e mezzo e nel raduno svolto con lui nel mese di gennaio in Sudafrica, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Il pesista italo-no, sulla pedana all’aperto di Potchefstroom,la misura di 21,11, alla prima uscita agonistica del nuovo anno nell’altro emisfero, incrementando notevolmente il record personale di 20,70 realizzato nello scorso settembre a Borgo Valsugana. Dopo aver iniziato con 20,21, riesce a superare il muro dei 21grazie ad un grande secondo, superiore allo standard di iscrizione per le prossime Olimpiadi di Tokyo, fissato a 21,10., al termine della sua gara, si è detto estremamente soddisfatto dalla propria prestazione: “Per i progressi nella mia tecnica è stato cruciale il coach Paolo Dal Soglio, che mi segue da circa un anno e mezzo e nel raduno svolto con lui nel mese di gennaio in, ...

