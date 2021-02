Ascolti tv | dati Auditel 15 febbraio | Il Commissario Ricciardi vince con 5 6 milioni

infoitcultura : Ascolti tv 15 febbraio: vince Il commissario Ricciardi con il 23.2% di share-Dati Auditel - MAM-e - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Commissario Ricciardi (23.2%), Grande Fratello Vip (20%) | Dati Auditel 15 febbraio 2021 - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 15 febbraio 2021: Grande Fratello VIP, Il commissario Ricciardi, Quarta Repubblica, dati Auditel… - pubblicodelirio : RT @socialradiolab: Tra pervasività del mezzo e fiducia degli ascoltatori, ha saputo reagire positivamente alle sfide della pandemia: il 20… - socialradiolab : Tra pervasività del mezzo e fiducia degli ascoltatori, ha saputo reagire positivamente alle sfide della pandemia: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Buone notizie per gli aficionados: la serie avrà un seguito e,gli, c'era da giurarlo. Ma non solo questa: tante altre nuove fiction e scampoli di serialità sono in programma tra Rai e ...... vediamo in dettaglio iauditel della prima serata .TV 15 febbraio: Grande Fratello Vip contro la fiction Rai Rai1, Il commissario Ricciardi : 5.636.000 spettatori (share 23,2%) ...Un'opera che esprime uno sguardo aperto alla meraviglia. Disponibile in streaming su MYmovies dal 19 al 28 febbraio. ACQUISTA LO SPETTACOLO.“La Regione Lazio deve dare un forte segnale ai giovani agricoltori del nostro territorio attivandosi affinché non venga perduta l’ennesima grande opportunità per aiutare le nuove aziende agricole. È ...