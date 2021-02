Arriva una grande tempesta, reagire subito con più restrizioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Molti di quelli che si lamentano ad alta voce per la chiusura degli impianti sciistici mi ricordano i passeggeri che pretendono di continuare ballare mentre la nave affonda. Qualche giorno fa è stato pubblicato un drammatico comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Questo comunicato è scritto in un linguaggio tecnico che stempera l’oggettiva drammaticità; tra le righe si legge: una grande tempesta è in arrivo e bisogna allontanarsi a tutta velocità. È ormai noto e stra-noto che la variante inglese è più contagiosa di circa del 40% rispetto a quella a cui siamo abituati: le misure di contenimento attuali, che sono capaci di mantenere circa costante la circolazione del vecchio virus, sarebbero gravemente inefficaci contro il nuovo virus che raddoppierebbe nel giro di due settimane. Molti studi affermano che questa maggiore contagiosità è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Molti di quelli che si lamentano ad alta voce per la chiusura degli impianti sciistici mi ricordano i passeggeri che pretendono di continuare ballare mentre la nave affonda. Qualche giorno fa è stato pubblicato un drammatico comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Questo comunicato è scritto in un linguaggio tecnico che stempera l’oggettiva drammaticità; tra le righe si legge: unaè in arrivo e bisogna allontanarsi a tutta velocità. È ormai noto e stra-noto che la variante inglese è più contagiosa di circa del 40% rispetto a quella a cui siamo abituati: le misure di contenimento attuali, che sono capaci di mantenere circa costante la circolazione del vecchio virus, sarebbero gravemente inefficaci contro il nuovo virus che raddoppierebbe nel giro di due settimane. Molti studi affermano che questa maggiore contagiosità è ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva una Pancake day, la ricetta made in Usa

Non abbiamo ancora finito i dolci di Carnevale , c'è chi ha ancora in frigo una fetta della torta di San valentino , e già oggi si festeggia una golosa ricorrenza, il pancake day. Un'usanza che arriva dal mondo anglosassone, dove queste frittelle che assomigliano un poco alle crepes, ma sono più alte , rappresentano un classico della prima ...

Allarme varianti, rischio lockdown totale? Esperti divisi

Intanto arriva una nuova circolare del Ministero della Salute sui test antigenici rapidi alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus. Da quella inglese a quella brasiliana, le nuove ...

Buone Notizie raddoppia: arriva la newsletter gratuita ogni lunedì alle 12 Buone Notizie Star porterà su Disney+ la nuova stagione di Boris e la serie Le fate ignoranti di Ozpetek

In occasione della presentazione per il lancio di Star in Italia, Disney ha annunciato i contenuti originali per il nostro mercato. Confermata la reunion di Boris per una quarta stagione di 6 episodi.

È arrivata la versione italiana di GoViral, il gioco educativo contro le fake news

Sviluppato tra Londra e Cambridge, e promosso da Onu e Oms, GoViral esplora tre grandi filoni della disinformazione: i contenuti emozionali che polarizzano il dibattito, la viralità dei finti esperti ...

