Arriva il marito e l'amante si lancia dal balcone (Di martedì 16 febbraio 2021) In tempo di pandemia, anche le scappatelle sono tornate all'antico. E così, complice il coprifuoco e la chiusura di locali ed alberghi, si rivivono scene, ormai consegnate ai ricordi della commedia ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) In tempo di pandemia, anche le scappatelle sono tornate all'antico. E così, complice il coprifuoco e la chiusura di locali ed alberghi, si rivivono scene, ormai consegnate ai ricordi della commedia ...

Tiziana24054247 : @SimoGianlorenzi Dico che tutti insieme potremmo almeno x adesso farli fare delle notti in un beb,purtroppo ripeto… - Tiziana24054247 : @SimoGianlorenzi Le ospitano ma x via del covid non posso più farlo.lri a cambiato paese e non può rivolgersi a nes… - KarolLipstick : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Arriva il marito e l’amante fugge dal balcone, ma cade e finisce in ospedale - ciccionocera00 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Arriva il marito e l’amante fugge dal balcone, ma cade e finisce in ospedale - Cris25255507 : Tra poco torna il mio Tommy per qualche giorno, e visto che è magro, gli ho preparato: spezzatino di vitello in bia… -