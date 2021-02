Arrestato l'ex calciatore Luigi Sartor nel Parmense per coltivazione illegale di marijuana (Di martedì 16 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Parma lo ha trovato assieme al presunto complice mentre stava curando la sua serra molto particolare: 106 piante di marijuana che aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Parma lo ha trovato assieme al presunto complice mentre stava curando la sua serra molto particolare: 106 piante diche aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato...

