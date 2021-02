Arrestato il rapper Pablo Hasel, che canta contro il Re di Spagna. Solidarietà dal mondo della cultura (Di martedì 16 febbraio 2021) Alla fine il rapper Pablo Hasel è stato prelevato dalle forze dell’ordine spagnole dal “bunker” che si era creato lo stesso artista all’interno dell’Università di Lleida, la sua città. Il rapper, il cui vero nome è Pau Rivadilla, era stato condannato a nove mesi a causa di alcune sue canzoni e di determinati commenti pubblicati su Twitter dove Hasel mostrerebbe, secondo l’accusa, “ingiurie alla corona”. Una delle ultime canzoni del rapper si chiama “Juan Carlos el Bobón”, con la “r” appositamente eliminata per etichettare il Re di Spagna come “sciocco”. Proprio nel giorno in cui per lui si sarebbero aperte le porte del carcere, Hasel ha lanciato un nuovo video musicale dove attacca l’attuale sovrano, Felipe VI: “Amo l’oppresso, odio il regno ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Alla fine ilè stato prelevato dalle forze dell’ordine spagnole dal “bunker” che si era creato lo stesso artista all’interno dell’Università di Lleida, la sua città. Il, il cui vero nome è Pau Rivadilla, era stato condannato a nove mesi a causa di alcune sue canzoni e di determinati commenti pubblicati su Twitter dovemostrerebbe, secondo l’accusa, “ingiurie alla corona”. Una delle ultime canzoni delsi chiama “Juan Carlos el Bobón”, con la “r” appositamente eliminata per etichettare il Re dicome “sciocco”. Proprio nel giorno in cui per lui si sarebbero aperte le porte del carcere,ha lanciato un nuovo video musicale dove attacca l’attuale sovrano, Felipe VI: “Amo l’oppresso, odio il regno ...

Radio1Rai : ??Arrestato il rapper #Hasel. Le manette dopo l'intervento della polizia catalana Mossos d'Esquadra che ha circondat… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato nel nordest della Spagna il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di reclusione per tw… - Internazionale : • Arrestato il rapper Pablo Hasel in Spagna • La giunta militare birmana blocca internet per la seconda notte cons… - nsolerp : RT @em_brandolini: Il rapper Pablo Hasél in carcere per un reato di opinione: ne scrivo su @ilmessaggeroit Pablo Hasél arrestato: 9 mesi a… - MolAn_GuMal : RT @Corriere: Arrestato il rapper Hasel Aveva definito Juan Carlos un boss della mafia -