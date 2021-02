Arrestata la Greta indiana "Cospirava contro il governo" (Di martedì 16 febbraio 2021) "Un attacco senza precedenti alla democrazia": è la reazione del governatore di Delhi, Arvind Kejriwal all'arresto dell'attivista ecologista Disha Ravi , fermata sabato dalla Polizia con l'accusa di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) "Un attacco senza precedenti alla democrazia": è la reazione del governatore di Delhi, Arvind Kejriwal all'arresto dell'attivista ecologista Disha Ravi , fermata sabato dalla Polizia con l'accusa di ...

