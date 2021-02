Argentina, calcio ancora in lutto: morto Leopoldo Luque, uno dei campioni del ’78. Aveva contratto il Covid-19 (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Argentina piange un altro dei suoi miti calcistici. Leopoldo Luque se ne va all’età di 71 anni per complicazioni da Covid-19. Aveva vinto il Mondiale del 1978. BUENOS AIRES – Dopo Maradona, Leopoldo Luque. Sembra non esserci pace per il calcio albiceleste che piange anche il 71enne ex River Plate. E’ morto Leopoldo Luque Originario di Santa Fe, “El pulpo” – il suo soprannome calcistico – è deceduto all’ospedale di Mendoza per complicazioni legate al Covid-19. contratto il virus a metà dicembre, Luque era ricoverato da inizio gennaio e, stando alle prime informazioni, l’ultima crisi respiratoria se l’è portato via lunedì pomeriggio. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) L’piange un altro dei suoi miti calcistici.se ne va all’età di 71 anni per complicazioni da-19.vinto il Mondiale del 1978. BUENOS AIRES – Dopo Maradona,. Sembra non esserci pace per ilalbiceleste che piange anche il 71enne ex River Plate. E’Originario di Santa Fe, “El pulpo” – il suo soprannome calcistico – è deceduto all’ospedale di Mendoza per complicazioni legate al-19.il virus a metà dicembre,era ricoverato da inizio gennaio e, stando alle prime informazioni, l’ultima crisi respiratoria se l’è portato via lunedì pomeriggio. ...

