MoliPietro : Archeologia in Libano: Italia partecipa alle ricerche - uniud : ?? La campagna di ricognizione ha portato al ritrovamento di due insediamenti antichi nel villaggio di #Fia, con imp… - IlFriuli : Archeologi friulani alla scoperta del #Libano antico Conclusa la quarta campagna di scavi @uniud #archeologia -

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia Libano

MeteoWeb

... che comprende, insieme con Israele e Palestina, anche Siria,, Giordania, Egitto, su su fino ... Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo svolto dalla Custodia nell'ambito dell'biblica ...Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco e presidente dell'Unione delle municipalità di Tiro, Hassan Dbouk e il comandante del contingente italiano in, ...La mostra “Radici” all’Ara Pacis è il risultato di un lavoro lungo trent’anni, passati dal fotografo ceco Josef Koudelka a raccogliere scatti di resti archeologici Nei suoi grandi scatti in bianco e n ...LA CAMPAGNAUDINE Rinvenuti antichi insediamenti a Fia, Kafr Aqqa, Kafr Qahel e Ras Masqa: il progetto di scavo degli archeologi friulani in Libano settentrionale conferma l'estrema ...