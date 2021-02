Antonio Funiciello, chi è il nuovo capo di gabinetto di Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Chi è il capo di gabinetto Antonio Funiciello, che ha ricoperto l’incarico di capo dello staff dal 2016 al 2018 dell’allora premier Paolo Gentiloni. Curriculum, carriera e curiosità sul 45enne, originario di Piedimonte Matese (Caserta), laureato in Filosofia e giornalista pubblicista. leggi anche l’articolo —> Massimo Garavaglia, chi è il nuovo ministro del Turismo nel Governo Draghi Antonio Funiciello, 45 anni, è il nuovo capo di gabinetto del premier Mario Draghi. Scrittore ed esperto di Comunicazione, con una laurea all’Università Federico II di Napoli in Filosofia, ha pubblicato ‘Il metodo Machiavelli’, edito da Rizzoli, un saggio che, a partire dalla sua ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Chi è ildi, che ha ricoperto l’incarico didello staff dal 2016 al 2018 dell’allora premier Paolo Gentiloni. Curriculum, carriera e curiosità sul 45enne, originario di Piedimonte Matese (Caserta), laureato in Filosofia e giornalista pubblicista. leggi anche l’articolo —> Massimo Garavaglia, chi è ilministro del Turismo nel Governo, 45 anni, è ildidel premier Mario. Scrittore ed esperto di Comunicazione, con una laurea all’Università Federico II di Napoli in Filosofia, ha pubblicato ‘Il metodo Machiavelli’, edito da Rizzoli, un saggio che, a partire dalla sua ...

marcotravaglio : CAFONE IL CENSORE La stima che nutriamo per Draghi ci fa escludere che sia stato lui a scegliersi come capo di gabi… - fattoquotidiano : ANTONIO FUNICIELLO - Veltroniano quando c’era Veltroni, montiano quando c’era Monti, renziano quando c’era Renzi. O… - ilfoglio_it : ?? Antonio Funiciello sarà il nuovo capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco tutte le altre… - MPanarari : RT @Sofiajeanne: Ho provato a resistere, ma non ce la faccio. Devo dirlo. L’articolo del @fattoquotidiano su Antonio Funiciello è pura imm… - ceccos2 : RT @janavel7: Non conosco Antonio Funiciello, nuovo capo di gabinetto di Draghi. Ma il solo fatto che sia oggetto delle ire, dell'odio e de… -