Antonella Fiordelisi sexy su Instagram | il lato B fa impazzire i fan FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021)show su. La modella e schermidrice ha deliziato i propri fan con uno scatto decisamente. A Salerno la bellaha deciso di allenarsi in un parco mostrando un outfit giallo e mettendo in risalto ilB nello scatto pubblicato sui social. Fan letteralmente impazziti con decine di migliaia di like. Visualizza questo post suUn post condiviso da ?? (@) SportFace.

pino_nostro : RT @pino_nostro: A #TikiTaka c’è Antonella Fiordelisi, quella che diventó famosa 4 anni fa perché #Higuain gli chiese la foto del culo su I… - giuseppeg1973 : RT @pino_nostro: A #TikiTaka c’è Antonella Fiordelisi, quella che diventó famosa 4 anni fa perché #Higuain gli chiese la foto del culo su I… - pino_nostro : A #TikiTaka c’è Antonella Fiordelisi, quella che diventó famosa 4 anni fa perché #Higuain gli chiese la foto del cu… - usatoscherma : RT @controcampus: #IlPersonaggio @Anto_Fiordelisi ne abbiamo sentito parlare?? ma...sappiamo davvero chi è - controcampus : #IlPersonaggio @Anto_Fiordelisi ne abbiamo sentito parlare?? ma...sappiamo davvero chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi

www.controcampus.it

Nel salotto di Tiki Taka ci sarà anche la bellissima. La schermitrice e modella salernitana, conosciuta al grande pubblico per i suoi successi sportivi e per i presunti flirt ...posta uno scatto che lascia i followers sbigottiti: il completino sportivo, color giallo ocra, esalta décolleté e fondoschiena in maniera impeccabile Visualizza questo post su ...La bellissima atleta italiana è stata ospite della trasmissione Tiki Taka in onda su Italia. La ragazza in passato è stata corteggiata da alcuni noti calciatori.Francesco Chiofalo, ormai apparentemente single, ha deciso di dare un momento di svago al suo maialino domestico Polpetta; preso in coppia con la sua ...