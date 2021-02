Antonella Elia lancia delle pesanti accuse ad Andrea Zelletta (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Zelletta, nonostante sia arrivato indenne quasi alla fine del Grande Fratello Vip, dall’inizio dello show, non si è mai mostrato apertamente come hanno fatto i suoi colleghi. L’ex tronista di Uomini e Donne, per l’appunto, non ha mai, al contrario di altri inquilini, fatto molto parlare di sé, forse proprio per il suo temperamento piuttosto mite e schivo. Tuttavia, proprio di recente, Antonella Elia che, come sappiamo, non ha peli sulla lingua, ha tacciato il gieffino di stare utilizzando un’oculata e precisa strategia. Durante l’ultima puntata, inoltre, Andrea è andato al televoto, facendosi sorpassare dal suo amico Tommaso Zorzi. L’energica opinionista, a quel punto, ha cercato di capire il motivo dei suoi modi di fare spesso accondiscendenti e ha anche voluto dare un suo giudizio ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021), nonostante sia arrivato indenne quasi alla fine del Grande Fratello Vip, dall’inizio dello show, non si è mai mostrato apertamente come hanno fatto i suoi colleghi. L’ex tronista di Uomini e Donne, per l’appunto, non ha mai, al contrario di altri inquilini, fatto molto parlare di sé, forse proprio per il suo temperamento piuttosto mite e schivo. Tuttavia, proprio di recente,che, come sappiamo, non ha peli sulla lingua, ha tacciato il gieffino di stare utilizzando un’oculata e precisa strategia. Durante l’ultima puntata, inoltre,è andato al televoto, facendosi sorpassare dal suo amico Tommaso Zorzi. L’energica opinionista, a quel punto, ha cercato di capire il motivo dei suoi modi di fare spesso accondiscendenti e ha anche voluto dare un suo giudizio ...

greg_come : RT @alicejuvelove: Io ancora non smetto di ridere per gli autori che hanno sostituito il blocco sanvalentino dei prelievi con il blocco con… - alicejuvelove : Io ancora non smetto di ridere per gli autori che hanno sostituito il blocco sanvalentino dei prelievi con il blocc… - reinedumondee : pensando già alle clip di venerdì montate per far passare da vittima la cessa, da stronza Dayane, praticamente tutt… - eelisaaE_ : Prendetemi per pazza si, pazza per Antonella Elia #gfvip - SweetSofia113 : RT @solendi8: Io comunque ancora ferma alla Elia che dice a Rosalinda di tirare fuori un lato più oscuro e lei: “ma più oscuro di tutto que… -