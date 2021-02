Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 16/02/2021: rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, prime discussioni per la nuova tronista (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Possiamo fornirvi le Anticipazioni complete, la cui fonte è IlVicolodelleNews.it: Si presentano due nuove signore del parterre femminile: Isabella e Elsa che ha vissuto anni a Torino e conosce Gemma Galgani che era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Prima di far entrare Gemma fanno vedere un suo confessionale dove si lamenta del comportamento di Maurizio Guerci e ovviamente di Tina Cipollari. Successivamente entra Gemma sulle note di Sincerità scelta da Tina. Anche oggi si discute sulle foto osè di Maurizio. Alla fine Gianni Sperti dopo tanto parlare mette fine alla discussione facendo notare che è inutile andare avanti visto che avevano già deciso di non frequentarsi più, così i due si vanno a sedere e lasciano il centro studio libero per qualcun altro. Da mettere in ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata unapuntata di Uomini e Donne. Possiamo fornirvi lecomplete, la cui fonte è IlVicolodelleNews.it: Si presentano due nuove signore del parterre femminile: Isabella e Elsa che ha vissuto anni a Torino e conosce Gemma Galgani che era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Prima di far entrare Gemma fanno vedere un suo confessionale dove si lamenta del comportamento di Maurizio Guerci e ovviamente di Tina Cipollari. Successivamente entra Gemma sulle note di Sincerità scelta da Tina. Anche oggi si discute sulle foto osè di Maurizio. Alla fine Gianni Sperti dopo tanto parlare mette fine alla discussione facendo notare che è inutile andare avanti visto che avevano già deciso di non frequentarsi più, così i due si vanno a sedere e lasciano il centro studio libero per qualcun altro. Da mettere in ...

