Anticipazioni spagnole Il Segreto | Pia e Roque agli ordini di donna Francisca

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nella seconda stagione de Ilci sarà un vero e proprio cambio della guardia e vedrete arrivare diversi personaggi importanti come Pia e, che svolgeranno un ruolo fondamentale all’interno della soap. Ad essi nelle puntatesi andranno ad aggiungere ad altri personaggi come Candela, Gonzalo, Maria, figlia di Emilia e Aurora, figlia di Tristan e della levatrice. Apprestiamoci, dunque, a scoprire tutto su questi due nuovi personaggi della telenovela spagnola.Il, seconda stagione ecco chi sono Pia ePia esaranno presenti nella seconda stagione della serie per ben 150 puntate e su di loro sappiamo che si tratta di una coppia che giungerà a Puente Viejo e che vedremo già nei primissimi episodi. ...