Anticipazioni americane Beautiful | intervista infuocata a Jacqueline MacInnes Wood

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’attriceche interpreta Steffy Forrester in, ha rilasciato un’dove ha anticipato alcuni dettagli inediti relativi al destino del suo personaggio. Secondo alcune rivelazioni Steffy Forrester, il dottor Finn e i coniugi Spencer scopriranno finalmente chi è il padre del bambino non ancora nato. Il risultato del test del DNA sconvolgerà gli equilibri delle famiglie coinvolte e porterà inevitabilmente il matrimonio di Liam e Hope nella crisi più profonda che abbia mai affrontato. Vi ricordiamo che a causa differenza di messa in onda, queste puntate diandranno in onda presumibilmente tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.puntate, Hope potrebbe lasciare Liam La scoperta del ...

Secondo figlio in arrivo per gli Steam dopo Kelly: un boccone amaro da mandare giù per Hope e ...Grandi notizie stanno per giungere in Beautiful , lemostrano che la dottoressa Campbell dovrà sciogliere un dubbio atroce. Molto cambierà nella soap ma, quale sarà a verità? Beautiful: Steffy attende un ...Dopo una serata di vino e chiacchiere Steffy e Liam finiscono a letto insieme, tradendo entrambi i rispettivi partner Liam crede che Hope l’abbia tradito con Thomas e così cerca rifugio in Steffy. Ste ...9-1-1 nuovi episodi, l'attore di Buck anticipa: "Ciò che ha scoperto lo cambierà radicalmente" Questa notte, in America, andrà in onda un nuovo episodio ...