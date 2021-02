Annamaria Furlan lascia la guida della Cisl | “Per consentire ricambio del gruppo dirigente” Luigi Sbarra verso la successione

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - Noovyis : (Annamaria Furlan lascia la guida della Cisl: “Per consentire ricambio del gruppo dirigente”. Luigi Sbarra verso la… - giornaleradiofm : Cisl: Furlan, a marzo lascio, Sbarra mio successore: (ANSA) - ROMA, 16 FEB - La segretaria generale della Cisl, Ann… - borrillo62 : RT @dariodivico: l'Adn Kronos ha battuto la notizia delle dimissioni anticipate di Annamaria Furlan, della staffetta con Luigi Sbarra al pr… - dariodivico : l'Adn Kronos ha battuto la notizia delle dimissioni anticipate di Annamaria Furlan, della staffetta con Luigi Sbarr… -

Ultime Notizie dalla rete : Annamaria Furlan

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto nel corso del Comitato Esecutivo della Cisl, la segretaria della Cisl,Ad affermarlo nel corso del Comitato Esecutivo della Cisl, è la segretaria generale della Cisl,. 'In questi ultimi mesi - sottolinea - non si sono fatti passi avanti ed anzi alle ...La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, lascerà a marzo la guida del sindacato e nei prossimi giorni avvierà le consultazioni con i segretari delle categorie, delle regioni e degli enti: ...Esecutivo con sorpresa oggi in Cisl. Il segretario generale Annamaria Furlan avrebbe profilato la possibilità di rassegnare le dimissioni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato previs ...