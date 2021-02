Angri | prorogata chiusura di parchi e piazze fino al 28 febbraio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –va avanti nelle misure preventive anti contagio. Oggi il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha già sospeso le lezioni in presenza in tutte le scuole del territorio comunale, ha prorogato con nuova ordinanza lae il divieto di accesso delle, della Villa Comunale e deicittadini recintatial 28. “Considerato che i, le aree verdi comunali e lecostituiscono da sempre un’attrazione di forte richiamo per i cittadini, e che la frequentazione degli stessi non garantisce il pieno rispetto delle norme anticovid – spiega il sindaco in una nota – ho deciso per la proroga che coincide con il periodo didelle scuole”. A ...